Более 3,7 тыс. тюменских семей воспользовались сервисом "Рождение ребёнка"

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 3,7 тыс. семей Тюменской области воспользовались цифровым сервисом "Рождение ребёнка". Электронная регистрация доступна в личном кабинете портала Госуслуг и позволяет получить свидетельства о рождении сразу после появления малыша на свет, в роддоме, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Сервис помогает оперативно и автоматически получить все необходимые документы уже в первые дни жизни малыша. Электронное свидетельство о рождении будет доступно в личном кабинете даже если роды прошли за пределами области, а бумажный документ при необходимости можно получить в любом ЗАГСе", - сказала директор МИАЦ Галина Попова.

Процесс подачи заявления занимает всего несколько минут, а документы подгружаются спустя несколько часов. При помощи сервиса "Рождение ребёнка" родители могут мгновенно: зарегистрировать ребёнка по месту жительства, записать ребёнка в детский сад, оформить полис ОМС, получить пособия, выплаты и материнский капитал, приобрести ребёнку ж/д и авиабилеты.