Тюменцы, ямальцы и югорчане оплатили картами покупки на 1,2 триллилона рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

550 млн операций по оплате товаров и услуг на 1,2 трл рублей совершили жители юга Тюменской области, Ямала и Югры с января по март 2023 г. На покупки в интернете приходится половина этих платежей, а снятие наличных уменьшилось за год на 9 %, сообщает отделение банка России по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что доля безналичных транзакций по банковским картам в регионе достигла 98 %.

"Предпочтению расчетов по платёжным картам способствуют программы лояльности банков – кешбэк, бонусы, мили. С каждым годом расширяется перечень и нефинансовых сервисов, развивается инфраструктура обслуживания карт", - сообщила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

При этом количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона превысило 130 тыс. единиц, банкоматов – 4,3 тысячи штук. В пользовании тюменцев находится 5,2 млн карт, югорчан – 4,6 млн, ямальцев – 1,7 млн. За год количество карт увеличилось на 20 %.