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Владимир Якушев отметил важность обеспечения детей современной образовательной средой

Политика, 15:59 29 июня 2023

uralfo.gov.ru

Реализация национальных и федеральных проектов, а также выполнение программ по строительству и капитальному ремонту школ стали основными темами заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Участие в ней принял полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Школьные годы – это время, когда формируется личность ребенка и его мировоззрение, поведение, ценности. Поэтому так важно обеспечить детей современной и комфортной образовательной средой", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что регионы Уральского федерального округа активно включились в работу по реализации поручений президента России по строительству и капитальному ремонту школ.

Как сообщили в пресс-служба полпредства, в Уральском федеральном округе с 2019 года построено 84 школы суммарной мощностью около 55 тысяч мест. В том числе две школы на 2200 мест по программе "Стимул".

Сейчас в регионах федерального округа возводится ещё 56 школ общей вместимостью 50 тысяч мест. В том числе 27 школ на 21 тысячу мест по нацпроекту "Образование", школа на 1200 мест по программе "Стимул" и две школы на 2400 мест с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Кроме того, идет капитальный ремонт в 131 школе Уральского федерального округа, 103 из них приводят в порядок с привлечением средств федерального бюджета.

uralfo.gov.ru

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# Владимир Якушев , строительство школ

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