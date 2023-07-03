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В Тюменской области пять тысяч военных пенсионеров получают выплату от Соцфонда

Экономика, 08:55 03 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Социального фонда России в Тюменской области. С начала года общая сумма вылат составила 176,3 млн рублей, сообщает региональное отделение ведомства.

Право на пособия по линии Соцфонда имеют военные и сотрудники силовых ведомств, которые после увольнения со службы продолжают работать в качестве наемных сотрудников на гражданских должностях. Работодатели за них делают денежные отчисления в систему обязательного пенсионного страхования. Это и дает право на получение второй пенсии от СФР. При этом учитываются стаж и коэффициенты. Чтобы оформить страховую пенсию в 2023 году, нужно накопить минимум 25,8 коэффициентов и официально проработать 14 лет.

Чтобы узнать количество накопленных пенсионных коэффициентов, закажите выписку о состоянии лицевого счета на портале Госуслуг или в МФЦ.

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# военнослужащие , пенсия , социальная поддержка

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