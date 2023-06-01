Одно из самых перспективных направлений наращивания инвестиций – внутренний туризм, уверен Владимир Якушев

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Одно из самых перспективных направлений наращивания инвестиций –внутренний туризм. Пандемия, а затем изменения политической ситуации в мире значительно сократили число заграничных поездок из России. Вместе с тем растёт количество туристов, которые выбирают путешествия по стране. В частности, по регионам Уральского федерального округа.

Такое мнение по итогам встречи с министром экономического развития России Максим Решетников в Тобольске высказал полпред президента в УФО Владимир Якушев.

"Нужно помнить, что внутренний туризм — это не социальная сфера, а бизнес. И меры поддержки здесь нужны соответствующие: те, что имеют мультипликативный эффект на каждый вложенный рубль бюджетных средств", – подчеркнул полпред.

Многое в развитии туризма зависит и от региональных органов власти. Любой туристический проект связан с земельным участком. И взаимодействие с инвестором по этой теме - ключевой момент при принятии бизнесом инвестиционных решений, считает Якушев.

Как отметил Максим Решетников, в прошлом году именно Урал обеспечил наибольший вклад в общероссийскую динамику инвестиций: пятая часть прироста всех инвестиций была за счет регионов УФО. Прежде всего, за счет Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, которые обеспечили 10 % всех российских инвестиций. При этом в номинальном выражении Урал нарастил инвестиции более чем на четверть к 2021 г., что стало рекордным показателем за последние 11 лет.

"Важно, что инвестиции растут и в опорные для округа отрасли: бизнес вкладывается в увеличение добавочной стоимости добывающих производств, развивает проекты глубокой переработки сырья и локализации. И в приоритетные отрасли, ориентированные на внутренний спрос: обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика", - сказал Максим Решетников.

Для растущего турпотока нужно наращивать номерной фонд, уверен Решетников: "В рамках программы создания модульных гостиниц изначально были поддержаны 32 проекта на тысячу номеров для Свердловской и Челябинской области. Но благодаря решению президента о дополнительном финансировании на 11 млрд сможем поддержать еще 9 проектов на 230 номеров, охватив в том числе и Курганскую область. Всего на проекты будет направлено 1,5 млрд. Челябинская область – абсолютный лидер в стране по числу поддержанных проектов, их 29".

Не менее значимую роль в привлечении инвестиций в регионы играет и создание комфортных условий для развития промышленности. Одно из направлений – реинжиниринг правил промышленного строительства. Об этой инициативе, утверждённой главой государства, Владимир Якушев и Максим Решетников говорили на встрече с бизнес-сообществом, которая прошла на площадке "ЗапСибНефтеХима". По словам полпреда, благодаря проделанной работе, сроки промышленного строительства сократились на 200 дней. Реализация инициативы президента позволит ещё сильнее уменьшить сроки стройки и обеспечит снижение затрат на неё.