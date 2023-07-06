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В Тюменской области в 14 домах сменили управляющие компании в июле

Экономика, 10:13 06 июля 2023

Сергей Елесин, ТА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ТА "Тюменская линия"

14 многоквартирных домов сменили управляющие компании в Тюменской области в июле. Решения об этом собственники приняли на общих собраниях. Изменения внесены в региональный реестр лицензий, сообщает Госжилинспекция региона.

В Тюмени жители дома № 4а на ул. Тимирязева решили подписать договор управления с новой обслуживающей организацией "Тюменская УК по ЭЖФ", расторгнув договор управления с прежней – "УК Запад".

Важное решение приняли и жители многоквартирного дома № 79 на ул. Ватутина. Вместо УК "ЖКХ-Стандарт" отвечать за общее имущество собственников теперь будет "УК "МИР".

В настоящее время в регионе лицензией на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами обладают 300 организаций.

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# Госжилинспекция , собственники , управляющие компании

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