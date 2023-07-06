В Ишиме набирает популярность игра в лапту

| Фото: предоставлено Александрой Минеевой | Фото: предоставлено Александрой Минеевой

Около 2,5 тыс. жителей Ишима стали участниками спортивного проекта "Вольный стиль" в Ишиме в июне. Бесплатные открытые тренировки по разным направлениям проводятся три раза в неделю с 19 до 20 часов при любой погоде на стадионе "Центральный". Из новинок – игра в лапту – древнейшую национальную спортивную игру с битой и мячом.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Социально-досуговый центр по оказанию услуг населению "Шаг" Александра Минеева, в лапту играют по пятницам.

"Этот вид спорта уже нашел своих почитателей, сформировались две команды. Думаю, к августу игроков станет больше, а сама лапта станет еще популярнее", - подчеркнула руководитель.

Бесплатные открытые занятия нашли отклик у ишимцев, они приходят на них целыми семьями и трудовыми коллективами. Горожане под музыку в течение часа занимаются фитнесом, пауэрлифтингом, воркаутом, стритбаскетом, стретчингом, зумбой, волейболом, баскетболом, ГТО, футболом, киокусинкай, единоборствами и скандинавской ходьбой. Параллельно работают скейт-городок и пункт проката инвентаря. Организаторы уверены, что до окончания проекта 25 августа количество участников будет только увеличиваться.

| Фото: предоставлено Александрой Минеевой | Фото: предоставлено Александрой Минеевой

Кстати, для отдыхающих в пришкольных лагерях детей и подростков тренировки проходят тоже три раза в неделю, но с 16 до 17 часов. Для них проводятся еще и интересные мастер-классы.

"Вольный стиль" направлен на популяризацию спорта, профилактику подростковой преступности и организацию занятости в летнюю оздоровительную кампанию. Проект подразумевает синтез общественной организации и учреждений социальной сферы. Тренировки пришлись по душе горожанам разного возраста, каждый нашел подходящую", - рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

| Фото: предоставлено Александрой Минеевой | Фото: предоставлено Александрой Минеевой

Он добавил, что в проекте, который победил в конкурсе муниципальных грантов, задействованы около 15 спортинструкторов, тренерский корпус спортшколы, учителя физкультуры и представители центра тестирования ГТО.

Добавим, что по пятницам жители Ишима могут сдать нормы ГТО и подтвердить свою готовность к труду и обороне.

К реализации проекта присоединились также профсоюзные организации Ишима. К примеру, одна из членов профсоюза фитнес-тренер Наталья Иванова проводит занятия по фитнесу, интенсивному стретчингу и зумбе. Ее тренировки со сцены собирают более 50 участниц каждое занятие.

Сцена продолжает работать и вечером, после ухода спортсменов. Для молодежи организуют танцевальные баттлы и вечеринки.

Напомним, игру в лапту интегрируют в спортивную жизнь школ Тюменской области.

Инна Кондрашкина