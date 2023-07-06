I Креативная неделя в Тюмени объединит предпринимателей четырех направлений

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативная неделя в Тюмени впервые пройдет 1-10 октября 2023 г. Она объединит предпринимателей четырех направлений: мода, кино, архитектура, урбанистика. Основная цель недели - складывание кластера креативных индустрий, основанного на принципах промышленных кластеров.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"В рамках кластерного трека Тюменской креативной недели мы будем с заранее подготовленными участниками работать над построением производственных цепочек по этим четырем направлениям. По итогам взаимодействия с компаниями и сообществами этих направлений мы должны выстроить кооперации для создания новых продуктов или масштабирования имеющихся", - сказал Алексей.

Основные треки "Тюменской креативной недели" - креативный кластер, креативное общество и креативный человеческий капитал. Участников ждут дискуссионные площадки, семинары, лекции, мастер-классы, ярмарки.

Особое внимание организаторы в каждом треке уделят взаимодействию креативных индустрий и отраслей традиционной промышленности.

"Мы видим, что нефтегазовая сфера, строительство, аграрный комплекс и другие являются локомотивами развития креативных индустрий. Каждая крупная компания является потенциальным заказчиком продукта креативных индустрий. Рассмотрим механизмы этого взаимодействия на примере связки нефтегазового и креативного кластера", - уточнил директор ТАРКИ.

Кластер креативных индустрий в Тюменской области находится в активной разработке опытных экспертов. По словам организаторов первой в регионе креативной недели, в случае поправок в постановление правительства РФ от 31.07.2015 №779 кластер может быть зарегистрирован в течение шести месяцев, то есть до конца этого года.

Напомним, делегация Тюменской области приняла участие в IV Российской креативной неделе. Тюменцы представили опыт развития креативных индустрий сразу на нескольких площадках форума.

"Наш опыт регионального управления и развития городской среды оценен экспертами достаточно высоко. Во время дискуссий многие спикеры делали отсылки к нам. Мы посетили практически все площадки креативной недели. У нас состоялись переговоры с представителями Высшей школы экономики, с организаторами недели - АНО "Креативная экономика" и представителями креативных индустрий из других регионов об их интеграции в наши мероприятия, и мы пригласили всех на нашу креативную неделю", - рассказал Алексей Краев.

Анжела Лебедева