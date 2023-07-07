Тюменская областная дума - лидер рейтинга информационной открытости парламентов
Политика, 17:01 07 июля 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Первое место в рейтинге открытости парламентов регионов Уральского федерального округа заняла Тюменская областная дума. В общероссийском рейтинге региональный парламент расположился на 21 месте.
Такая информация представлена в итоговом докладе по итогам исследования открытости региональных дум "Парламент на ладони", подготовленном экспертами Совета Федерации Федерального Собрания и аналитиками Фонда развития городского самоуправления "1870".
В основе методики исследования – анкетный экспертный опрос, определение и оценка социальной значимости критериев и коэффициентов их весомости.
В рамках анализа открытости российских парламентов рассматриваются парламенты 85 субъектов РФ.