Тюменская областная дума - лидер рейтинга информационной открытости парламентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первое место в рейтинге открытости парламентов регионов Уральского федерального округа заняла Тюменская областная дума. В общероссийском рейтинге региональный парламент расположился на 21 месте.

Такая информация представлена в итоговом докладе по итогам исследования открытости региональных дум "Парламент на ладони", подготовленном экспертами Совета Федерации Федерального Собрания и аналитиками Фонда развития городского самоуправления "1870".

В основе методики исследования – анкетный экспертный опрос, определение и оценка социальной значимости критериев и коэффициентов их весомости.

В рамках анализа открытости российских парламентов рассматриваются парламенты 85 субъектов РФ.