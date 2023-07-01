ФК "Тюмень" арендовала героического игрока

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ФК "Тюмень" арендовала центрального полузащитник Дениса Самойлова для участия в предстоящем сезоне в МЕЛБЕТ-Первой лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Этот 24-летний футболист прежде выступал за новотроицкую "Носту", ивановский "Текстильщик", "Долгопрудный", а также родные "Енисей" и "Енисей-2". В первой лиге в составе команды из Красноярска провёл 42 матча, в котором отметился одним голом. В том числе под руководством нынешнего старшего тренера "Тюмени" Виктора Тренёва, который тогда возглавлял тренерский штаб красноярской команды. Также Денис в нынешнем сезоне был участником одной стыковой встречи за выход в премьер-лигу между "Енисеем" и воронежским "Факелом".

Самойлов известен в Красноярске не только, как футболист. Будучи школьником, его наградили нагрудным знаком "Горячее сердце". Денис не дал обокрасть пенсионерку – догнал грабителя, повалил того на землю и скрутил руки за спиной до прибытия полиции.

В "Тюмени" Денис Самойлов будет выступать под № 88.