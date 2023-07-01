Лесопромышленники Тюменской области готовят ходатайство об отсрочке роста арендных ставок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ходатайство об отсрочке роста арендных ставок решили подготовить лесопромышленники Тюменской области. Уже с января должно вступить постановление правительства России, которым меняется методика расчета ликвидного запаса древесины. Увеличение затрат приведет к подорожанию готового продукта, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Эти вопросы обсудили члены общественного совета при департаменте.

"При увеличении арендной платы за пользование лесными участками часть лесоперерабатывающих производств рискуют упасть ниже уровня рентабельности, а это путь к банкротству", - пояснил председатель общественного совета Андрей Мединцев.

Представители бизнеса также обеспокоены привязкой стоимости аренды к расстоянию до ближайшего пункта, откуда возможен вывоз древесины. По мнению генерального директора лесоперерабатывающей компании "Тобол" Александра Кильтау, арендная ставка должна зависеть не столько от логистики, сколько от уровня инфляции.

Участники совета решили ходатайствовать об отсрочке вступления постановления в силу. Предприятиям ЛПК отсрочка даст время оправиться от недавних потрясений на рынке, которые связаны с резким падением цен на продукцию, и выйти на прежний уровень доходности производства. Также предложено сформировать пакет замечаний и вынести его на обсуждение в правительство Тюменской области. Лесопромышленники отметили, что к этому присоединятся их коллеги из Югры и Ямала.