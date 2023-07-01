  • 12 июля 202312.07.2023среда
  • USD90,5045
    EUR99,6775
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер юго-западный

Лесопромышленники Тюменской области готовят ходатайство об отсрочке роста арендных ставок

Экономика, 17:09 12 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ходатайство об отсрочке роста арендных ставок решили подготовить лесопромышленники Тюменской области. Уже с января должно вступить постановление правительства России, которым меняется методика расчета ликвидного запаса древесины. Увеличение затрат приведет к подорожанию готового продукта, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Эти вопросы обсудили члены общественного совета при департаменте.

"При увеличении арендной платы за пользование лесными участками часть лесоперерабатывающих производств рискуют упасть ниже уровня рентабельности, а это путь к банкротству", - пояснил председатель общественного совета Андрей Мединцев.

Представители бизнеса также обеспокоены привязкой стоимости аренды к расстоянию до ближайшего пункта, откуда возможен вывоз древесины. По мнению генерального директора лесоперерабатывающей компании "Тобол" Александра Кильтау, арендная ставка должна зависеть не столько от логистики, сколько от уровня инфляции.

Участники совета решили ходатайствовать об отсрочке вступления постановления в силу. Предприятиям ЛПК отсрочка даст время оправиться от недавних потрясений на рынке, которые связаны с резким падением цен на продукцию, и выйти на прежний уровень доходности производства. Также предложено сформировать пакет замечаний и вынести его на обсуждение в правительство Тюменской области. Лесопромышленники отметили, что к этому присоединятся их коллеги из Югры и Ямала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# аренда , вырубка леса , инициатива , пиломатериал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:31 12.07.2023В Тюменской области родителям детей с инвалидностью выплатили 39 млн рублей за дополнительные выходные
17:20 12.07.2023Светлана Иванова призвала жителей Тюменского района активней пользоваться субсидией на газификацию
17:09 12.07.2023Лесопромышленники Тюменской области готовят ходатайство об отсрочке роста арендных ставок
16:36 12.07.2023В Тюменской области на 100 % увеличился спрос на специалистов страхования