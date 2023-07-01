Новый Дом культуры построят в Викуловском районе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новый Дом культуры планируют построить в с. Коточиги Викуловского района. Готовится проектная документация. Об этом рассказал глава Викуловского района Андрей Лотов в ходе рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора 18 июля.

Также в муниципалитете планируется ремонт существующих домов культуры.

Что касается дорог, в 2023 году в районе покроют асфальтобетонным покрытием центральные улицы, сделают тротуары. В частности, это коснется ул. Гагарина, проходящей через все село. Много жителей районного центра обращалось в администрацию с просьбами сделать тротуар. Дороги ремонтируют ежегодно и планомерно, заверил глава района.

"Мы постоянно прислушиваемся к жителям, проводим опросы, встречаемся с ними. Стараемся проблемы решить сразу либо включаем их в перспективный план", — сказал Андрей Лотов.

Инна Пахомова