В Тюменской области реализуют инвестпроекты с акселератора муниципальных команд на 18 млрд рублей

Кафе "Уют" в Сорокинском районе | Фото: ИА "Тюменская линия" Кафе "Уют" в Сорокинском районе | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвестиционные проекты на общую сумму 18 млрд рублей реализуются в районах Тюменской области. Все они были проработаны на акселераторе муниципальных команд. Об этом сказал глава региона Александр Моор в ходе рабочей поездки в Сорокинский район 18 июля.

"Основными задачами нашего акселератора был поиск внутренних резервов, работа с малыми предпринимателями, которые хорошо знают местный рынок, специфику, но, может, пока не решались реализовать перспективные, на свой взгляд, инвестпроекты. Муниципальные команды с главами помогли рассказать бизнесменам о новых формах поддержки, вдохновили на реализацию проектов", – отметил Александр Моор.

В качестве примера результата такой работы глава региона привел кафе "Уют" и мини-пекарню. Их губернатор осмотрел во время рабочего визита.

Кафе принадлежит Ирине и ее мужу Куандыку Кужикаевым. Сорокинские бизнесмены выпускают более 100 наименований продукции. Это хлебобулочные и кондитерские изделия, 17 видов тортов, тесто, салаты, пельмени, вареники и манты.

На собственные деньги и средства Фонда микрофинансирования Тюменской области предприниматели приобрели и реконструировали здание столовой. Благодаря этому создали 13 дополнительных рабочих мест. В 2022 году был реализован инвестиционный проект хлебопекарного цеха. Так, добавилось еще два рабочих места. А в текущем году дополняют производство коптильным цехом.

Александр Моор подчеркнул, что семья Кужикаевых раньше никогда не планировала заниматься общепитом, но им показали возможности, перспективы, в итоге они взяли льготный займ и реализовали проект. "Это хороший пример того, как мы можем развивать экономику не только благодаря крупным инвестиционным проектам, но и за счет реализации потенциала, который есть на территориях", – сказал губернатор Тюменской области.

Инна Пахомова