Андрей Пантелеев: тюменские компании играют важную роль в обеспечении технологического суверенитета России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологический суверенитет – это когда страна владеет и распоряжается технологиями, которые создают новые возможности для отраслей. В соединении разных компетенций получаются новые продукты. В Тюменской области есть компании, предприятия, институты, которые играют важную роль в техсуверенитете России.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Нефтегазовый кластер – большое количество компаний, которые сегодня производят высокотехнологичную продукцию. Она успешно применяется в экспортных целях. Резиденты Тюменского технопарка работают с IT в разных отраслях. Наработки применяются по всей стране. Есть уникальные продукты в медицине – гель "живая кожа". Он активно продается в странах СНГ и Азии. Это пример из сферы науки. Перед нами стоит важная задача - организация взаимодействия вузов и промышленников", - говорит он.

Высокие технологии, вложение средств в НИОКР помогает регионам, России становиться сильней, экономически устойчивей. Инвестиции в науку позволят находиться на гребне волны, уверен Пантелеев.

В Тюменской области действует ряд программ поддержки инноваторов. В первую очередь, это гранты регионального правительства, фонда "Сколково". Тюменский технопарк ведет активную работу по сопровождению проектов, выходу их на федеральный, международный уровень.

Флагманы Тюменской области – "ЗапСибНефтехим", "Фарм-Синтез", "Стеклотех", Тюменский фанерный завод и другие – примеры техсуверенитета. Их разработки и технологии уникальны. Они вносят существенный вклад в экономику региона и страны.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области, для обеспечения технологического суверенитета необходимо создать условия для инноваторов, выводить отраслевые кластеры за пределы региона, развивать новые индустрии, привлекать и закреплять на месте грамотных, компетентных специалистов.

Анжела Лебедева