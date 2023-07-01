Мошенники украли у тюменки 100 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять лет тюрьмы грозит двум тюменцам за мошенничество. 48-летний мужчина и 31-летняя женщина украли у женщины 1931 г.р. 100 тыс. рублей, притворившись курьерами, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Заявительница рассказала, что передала 100 тыс. рублей в пакете с вещами неизвестной женщине, чтобы помочь родственнице избежать уголовной ответственности. Только после звонка племянницы, пожилая женщина поняла, что её обманули. Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые и задержали по месту жительства ранее не судимых сожителей.

Задержанные рассказали, что женщина увидела в сети Интернет предложение быстрого заработка и сообщила об этом своему возлюбленному. Злоумышленники связались с неизвестным и согласились поработать курьерами. Тюменцы в течении дня посетили четыре адреса в Тюмени. В их обязанности входило забирать пакеты с деньгами у граждан и переводить их через банкомат на указанные банковские реквизиты. Общая сумма ущерба составила 890 тыс. рублей. С каждого перевода они получали 5%.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

видео: УМВД России по Тюменской области