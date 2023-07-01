Тюменская область названа в числе лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом

| Фото: 5verst.ru | Фото: 5verst.ru

Тюменская область - один из лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, который на заседании Государственной думы в формате "правительственного часа" рассказал о реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

"Лидерами по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом являются Сахалинская, Тамбовская и Тюменская области, а также Краснодарский край, - отметил он. - Уровень удовлетворенности граждан созданными для занятий физической культурой и спортом условиями в 2022 году составил 61,7%".

Такое лидерство нашего региона, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольги Швецовой, - это результат совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, спортивных организаций и общественности.

"В нашей области последовательно реализуется множество ярких спортивных проектов: "Стальной характер", "Воркаут в каждый двор", общегородские зарядки на набережной Туры, - отметила она. - Во дворах есть физкультурные организаторы, которые привлекают граждан к ежедневным занятиям спортом. При благоустройстве дворовых территорий в регионе обязательно создаются спортивные площадки. Активно развивается в Тюменской области клубное движение, которое объединяет любителей бега, велогонок, зимнего плавания, скандинавской ходьбы, туристического многоборья. Наша главная задача – создать как можно больше возможностей для привлечения людей к занятиям физкультурой и спортом".