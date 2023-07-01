  • 23 июля 202323.07.2023воскресенье
  • USD90,3846
    EUR100,6562
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменская область названа в числе лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом

Спорт, 09:03 23 июля 2023

5verst.ru | Фото: 5verst.ru

Тюменская область - один из лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, который на заседании Государственной думы в формате "правительственного часа" рассказал о реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

"Лидерами по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом являются Сахалинская, Тамбовская и Тюменская области, а также Краснодарский край, - отметил он. - Уровень удовлетворенности граждан созданными для занятий физической культурой и спортом условиями в 2022 году составил 61,7%".

Такое лидерство нашего региона, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольги Швецовой, - это результат совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, спортивных организаций и общественности.

"В нашей области последовательно реализуется множество ярких спортивных проектов: "Стальной характер", "Воркаут в каждый двор", общегородские зарядки на набережной Туры, - отметила она. - Во дворах есть физкультурные организаторы, которые привлекают граждан к ежедневным занятиям спортом. При благоустройстве дворовых территорий в регионе обязательно создаются спортивные площадки. Активно развивается в Тюменской области клубное движение, которое объединяет любителей бега, велогонок, зимнего плавания, скандинавской ходьбы, туристического многоборья. Наша главная задача – создать как можно больше возможностей для привлечения людей к занятиям физкультурой и спортом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Министерство спорта РФ , областная дума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:33 23.07.2023Тюменские гонщики могут поучаствовать в чемпинате города по автомобильному спорту
09:03 23.07.2023Тюменская область названа в числе лидеров по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом
11:07 22.07.2023Жители Армизонского района проводят "Лето со спортом"
09:11 22.07.2023Школьники Омутинского района начнут осваивать самбо