Четыре тюменца поборются за награды Международных летних игр паралимпийцев

| Фото: группа "Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»" во ВКонтакте | Фото: группа "Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»" во ВКонтакте

Четыре тюменца поборются за награды Международных летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые стартовали в Уфе 24 июля и продлятся до 2 августа. Тюменские спортсмены выступят в двух из 21 дисциплин - дзюдо и легкой атлетике.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" Владимир Веселли.

На состязания поехали дзюдоистки Виктория Ананьева и Софи Егиазарян, а также легкоатлет Константин Гребенщиков, который пробежит дистанцию 400 м с барьерами, и Даниил Баганов. Он преодолеет 800 и 1 тыс. 500 м. С ними отправился главный тренер сборной Тюменской области Иван Курихин.

Отметим, Летние игры "Мы вместе. Спорт" проведут среди глухих. Выявлять сильнейших будут среди более 1,5 тыс. атлетов из России, Бразилии, Франции, Турции, Испании, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других стран. Всего за победы приедут бороться паралимпийцы из 32 стран.

Церемония открытия состоится 24 июля в 19 часов. Следить за соревнованиями можно в официальной группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова