  • 25 июля 202325.07.2023вторник
  • USD90,4890
    EUR100,3614
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-западный

Главные новости ИА «Тюменская линия» t.me/tlinia

Евгений Заболотный: День города - дата, объединяющая всех тюменцев

Политика, 16:43 25 июля 2023

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

День рождения областной столицы – знаковая дата, объединяющая всех горожан, связанная с героической историей Тюмени. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный заявил в ходе возложения цветов у знаковых и исторических мест областного центра, состоявшегося в преддверии Дня города.

Торжественные церемонии состоялись на Исторической площади, Текутьевском бульваре возле памятника городскому голове Андрею Ивановичу Текутьеву и в сквере Николая Машарова возле стелы "Город трудовой доблести".

"Стела "Город трудовой доблести" напоминает, что наши земляки самоотверженно трудились на заводах, производили так необходимую военную продукцию, встречали в госпиталях раненых бойцов и согревали их в годы Великой Отечественной войны. Особенно важна эта героическая память сегодня, когда тюменцы вместе с бойцами из других регионов защищают нашу страну", – подчеркнул Евгений Заболотный.

В церемонии также приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, городские депутаты Степан Киричук и Альбина Селезнева, а также Почетные граждане Тюмени Валентина Кобзева, Владимир Чебоксаров и Вадим Шитов.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные 437-й годовщине со дня основания Тюмени, состоится в областном центре 29 июля и пройдут на площадках во всех административных округах города.

Ступников Николай

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# возложение цветов , гордума , День города , депутаты , почетные граждане

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 25.07.2023Евгений Заболотный: День города - дата, объединяющая всех тюменцев
16:21 25.07.2023В Тюменской области в день выборов технология QR-кодирования будет применяться повсеместно
12:02 21.07.2023Более 900 обращений тюменцев рассмотрели городские депутаты в 2023 году
17:10 17.07.2023План по контрактированию для реализации в Тюменской области нацпроектов в 2023 году выполнен на 99%