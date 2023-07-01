Евгений Заболотный: День города - дата, объединяющая всех тюменцев

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

День рождения областной столицы – знаковая дата, объединяющая всех горожан, связанная с героической историей Тюмени. Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный заявил в ходе возложения цветов у знаковых и исторических мест областного центра, состоявшегося в преддверии Дня города.

Торжественные церемонии состоялись на Исторической площади, Текутьевском бульваре возле памятника городскому голове Андрею Ивановичу Текутьеву и в сквере Николая Машарова возле стелы "Город трудовой доблести".

"Стела "Город трудовой доблести" напоминает, что наши земляки самоотверженно трудились на заводах, производили так необходимую военную продукцию, встречали в госпиталях раненых бойцов и согревали их в годы Великой Отечественной войны. Особенно важна эта героическая память сегодня, когда тюменцы вместе с бойцами из других регионов защищают нашу страну", – подчеркнул Евгений Заболотный.

В церемонии также приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, городские депутаты Степан Киричук и Альбина Селезнева, а также Почетные граждане Тюмени Валентина Кобзева, Владимир Чебоксаров и Вадим Шитов.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные 437-й годовщине со дня основания Тюмени, состоится в областном центре 29 июля и пройдут на площадках во всех административных округах города.

Ступников Николай