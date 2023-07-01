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Сильнейших в роллер-спорте выявят в Тобольском районе

Спорт, 17:45 26 июля 2023

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

II Открытые старты по роллер-спорту пройдут в Тобольском районе 28 и 29 июля. Состязания состоятся в двух сельских поселениях, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На старт выйдут спортсмены старше шести лет. Свое участие подтвердили уже 50 человек. Регистрация будет проводиться и в дни соревнований. Принять участие смогут даже те, у кого нет собственных роликов и экипировки – необходимый инвентарь предоставят организаторы мероприятия.

28 июля состязания пройдут в селе Байкалово на спортивной площадке Дома культуры. Регистрация начнется в 10 часов 30 минут, заезды – в 11 часов 30 минут.

29 июля спортсмены посоревнуются в поселке Прииртышский. Роллеры встретятся на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Сибиряк". Начало в 10 часов 30 минут, регистрация – в 9 часов 30 минут.

Спортсменам предстоит продемонстрировать свои навыки во время эстафеты на время. Победители и призеры будут определены в четырех возрастных категориях: 6-10, 11-17, 18-35, 36 лет и старше.

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# роллер-спорт , Тобольский район

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