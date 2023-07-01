"Тюмень Прибор" создала инновационную разработку для испытаний на газовых месторождениях

| Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия"

Команда "Тюмень Прибор" разработала инновационную установку – МПАК - для инновационной компании "ИнТех". Она будет применена для исследований на одном из газовых месторождений. Автоматизированная установка на автомобильном шасси для ТЭК - это совершено новый проект компании.

"В течение почти 1,5 лет специалисты "Тюмень Прибор" в тесной связке с "ИнТех" выполнили работы по созданию эскизного и рабочего проектов, по лабораторному стенду, изготовлению МПАК", - написали они в своих соцсетях.

На днях установку отгрузили. Разработчики пожелали ООО "ИнТех" провести все необходимые запланированные испытания и вернуться с новыми заказами.