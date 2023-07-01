Тюменская область в кооперации с другими регионами способна добиться технологического суверенитета

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова сотрудничать со всеми регионами для достижения технологического суверенитета. По ряду направлений взаимовыгодные отношения налажены. Это помогает бизнесу представлять уникальные разработки, технологии далеко за пределами региона и страны.

Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменской линии" высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Для бизнеса важно, чтобы внутри региона были сервисы, которые помогают именно ему. Мы можем сотрудничать с любым регионом, у нас нет границ. По каким-то направлениям уже сформировались взаимоотношения. К примеру, Нефтегазовый кластер – уже более 20 регионов сотрудничают с нами через компании, университеты, научные институты", - сказал он.

Тюменская область нарастила большой потенциал для участия в международной повестке. По итогам 2022 года экспорт товаров и услуг вырос в полтора раза в сравнении с 2021 годом. Объем выручки - более 2 млрд долларов.

"Мы активно сейчас выезжаем в страны СНГ, видим, что по многим технологическим направлениям, которые уже здесь нам кажутся привычными, там хорошо востребованы. Поэтому кооперации в рамках двухстороннего интереса уделяется большое внимание. С нашими технологиями не надо стесняться выходить за пределы региона и страны", - уверен Андрей Пантелеев.

Один из последних примеров интереса иностранных компаний к тюменским разработкам – визит делегации Узбекистана на предприятия региона, занятых созданием оборудования для ТЭК. Представители компании ERIELL заинтересовались современными технологиями "СибБурМаш". Руководитель Центра сопровождения строительства скважин ERIELL (Средняя Азия) Расул Худайбердиев признался, что именно на этом предприятии открыл для себя технологии, о которых раньше ничего не знал.

"Для нас сегодня были новости производственные - ремонт долот, к примеру, - мы раньше не знали об этом. Оказывается, есть большая база для взаимного сотрудничества. Есть большие перспективы для взаимодействия. С некоторыми производителями мы уже работаем, с некоторыми подписываем меморандумы", - сказал Расул.

Впереди у тюменских компаний визиты в Турцию, Гамбию, Киргизию, Алжир, Оман и ряд других стран. Предприятия Тюменской области активно участвуют во всероссийских и международных выставках, форумах, где также представляют свои уникальные технологические наработки, импортозамещающую продукцию.

Анжела Лебедева