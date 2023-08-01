Тюменский легкоатлет завоевал бронзу Международных летних игр сурдлимпийцев

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменский легкоатлет Константин Гребенщиков завоевал бронзовую медаль на Международных летних Играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые проходят в Уфе до 2 августа. За призовые места в течение недели боролись более 1 тыс. 500 участников из 30 стран мира, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В состязаниях по легкой атлетике Тюменскую область представляли два спортсмена Центра спортивной подготовки Даниил Баганов и Константин Гребенщиков.

"В 2013 году на сурдлимпиаде в Софии я выиграл золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами, а в 2017 году на сурдлимпийских играх в Самсуне - золотую медаль в эстафете и серебряную на дистанции 400 м с барьерами. Настрой на этом турнире у меня был боевой, хотел выложиться по максимуму. Начало сезона складывалось для меня не очень удачно, но все же получилось реализовать свои возможности и завоевать бронзовую медаль, - поделился Константин.

В беге на 400 м с барьерами в борьбе с соперниками Даниил Баганов занял четвертое место.

Напомним, с наградами вернулись и спортсменки, представляющие Центр подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо". В личных соревнованиях в весовой категории до 48 кг Софи Егиазарян заняла третье место. Также Софи приняла участие в командной борьбе вместе с тюменкой Викторией Ананьевой в составе одной из национальных команд, занявшей в итоге третье место.