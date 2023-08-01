Партнером Тюменского нефтегазового кластера станет Росстандарт

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера станет Росстандарт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Моор.

"Обсудили это с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег", — написал он.

Губернатор добавил, что в Росстандарте отмечают технический уровень тюменских предприятий, выпускающих контрольно-измерительное оборудование. Именно производство измерительных приборов может стать новой точкой роста региональной экономики.