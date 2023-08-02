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В Тюменской области аграрии получили 3,9 тыс. тонн озимой пшеницы

Экономика, 11:54 02 августа 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

3,9 тыс. тонн озимой пшеницы получили сельхозпредприятия Тюменской области. Урожайность составляет 23 центнера с гектара.

По данным регионального департамента АПК, земледельцы ведут обмолот гороха. Валовый сбор на 2 августа - 0,8 тыс. тонн, урожайность - 16 центнеров с гектара.

Полеводы собрали 371 тонну картофеля, урожайность - 208 центнеров с гектара. Овощи убраны с 35 гектар. На склад отправлены: 1 тыс. 597 тонн капусты, 280 тонн свеклы, 51 тонна салатов. Средняя урожайность овощей - 545 центнеров с гектара.

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# уборка урожая

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