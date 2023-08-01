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Более 20 тысяч подростков ежегодно трудоустраиваются в Тюменской области

Экономика, 17:03 13 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 тыс. подростков ежегодно трудоустраиваются в Тюменской области. Самый востребованный период – лето, но подработать школьники с 14 лет могут и на протяжении всего года.

По словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, работать они могут не более четырех часов в день. Есть и другие ограничения по протяженности трудовой недели. Особенностью при заключении трудового договора является наличие письменного согласия родителей.

"Несовершеннолетние с 14 лет могут обращаться в службу занятости. Специалисты будут помогать трудоустроиться не только летом, но и в течение всего года, в свободное от учебы время", - подчеркнул руководитель регионального ведомства.

Подростки могут найти подходящие рабочие места самостоятельно на портале "Работа России" в разделе вакансий. Нужно зайти в регион и выставить фильтр "Вакансия подходит для трудоустройства несовершеннолетних". Платформа представит все актуальные предложения.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Сидоров , занятость подростков , трудоустройство

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