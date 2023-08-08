Сбер профинансировал строительство нового жилого Квартала "Культура" в Тюмени

| Фото: сайт девелоперской компании А3 | Фото: сайт девелоперской компании А3

Сбербанк в Тюмени инвестировал более 2 млрд рублей в строительство нового жилого квартала в районе Гилевской рощи, возведением которого занимается девелоперская компания А3. В проекте запланировано 5 жилых секций от 4 до 17 этажей общей площадью более 22 тыс. кв. м.

Квартал "Культура" будет расположен рядом с Чистым прудом и озером Песьяное, вблизи находятся поликлиника, спортивный комплекс, детский сад, гимназия и школа. В перспективе на территории квартала появится школа искусств и подземный паркинг с доступом из домов. Первые жильцы смогут заехать в новые квартиры уже в конце 2025 года.

"Микрорайоны Тюмени преображаются благодаря строительству современных и комфортных жилых комплексов. Мы поддерживаем застройщиков в этом направлении. В этом году мы профинансировали строительство Квартала "Культура" — уже в ближайшее время в районе Лесобазы сформируется перспективное городское пространство", - отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

"Мы гордимся тем, что создаем новый уровень комфорта в Квартале "Культура". Большое внимание мы уделяем инфраструктуре внутри квартала, чтобы в будущем создать для жителей свой уютный и комфортный "мир". Мы формируем качественно новую среду в районе Лесобазы и верим, что в ближайшее время эта локация станет одной из самых привлекательных на рынке недвижимости в Тюмени", - уверена коммерческий директор девелоперской компании А3 Инна Кушникова.

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Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте Наш.дом.рф.

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