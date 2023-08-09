Тюменские тхэквондисты привезли награды из Челябинска

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Спортсмены из Тюменской области заняли призовые места на завершившемся в Челябинске чемпионате Уральского федерального округа по тхэквондо. Всего в турнире выступило 90 участников из разных субъектов РФ в возрасте 17 лет и старше.

За награды боролись шесть тюменских спортсменов. Егор Козлов, Егор Сопин, Софья Кирякова, Юлианна Мужева, Арсений и Никита Топорищевы прошли специализированную подготовку Центра спортивного резерва и студенческих сборных команд.

Абсолютным победителем в весовой категории 54 кг стал Егор Козлов. Юлианна Мужева заняла второе место в весовой категории 46 кг. Также в категории 53 кг Софья Кирякова выиграла бронзу, как и Егор Сопин в весовой категории 87+ кг.

Главной наградой стала путевка на чемпионат России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.