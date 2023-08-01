Более 50 гонщиков покажут свое мастерство на чемпионате по автоспорту в Тюмени

| Фото: группа "Школа экстремального вождения | Тюмень" | Фото: группа "Школа экстремального вождения | Тюмень"

Более 50 гонщиков из Тюмени и соседних регионов выступят на пятом этапе чемпионата города по автоспорту у "Конторы пароходства" 12 августа. Соревнования пройдут на территории парковки, где будет смоделирована настоящая гоночная кольцевая трасса протяженностью 700 м, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В 9 часов начнутся тренировочные заезды. В 12 часов состоится торжественное открытие Дня физкультурника, далее чемпионат продолжат квалификационные заезды и финальные параллельные заезды, где определятся победители и призеры. Участники стартуют парами на расстоянии друг от друга. Спортсмены выступят в шести классах: "стандарт", "тюнинг", "спорт", "абсолют", "автоледи" и "мото".

Добавим, городской чемпионат по автоспорту продолжится осенью – в сентябре состоится финальный этап, где определят лучших из лучших в каждом из шести классов.