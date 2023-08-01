Для воспитанников секции самбо в Аромашево приобретут спортивную экипировку

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Куртки, шорты, борцовки, перчатки, шлемы и другую необходимую экипировку для 30 воспитанников секции самбо в Аромашево приобретет секретарь регионального отделения "Единой России", председатель общественного совета партпроекта "ZaСамбо" Андрей Артюхов.

Вместе с главой Аромашевского района Игорем Власовым он посетил тренировку самбистов в Доме детского творчества, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Одна из важных задач "Единой России" сегодня — поддерживать развитие самбо и тех ребят, которым им занимаются. Помощь с приобретением формы станет первым шагом, дальше необходимо найти для спортсменов более удобный и просторный зал, если нужно, помочь и с покупкой специального ковра для самбо", — отметил Андрей Артюхов.

Секция единоборств в Аромашево – одна из самых востребованных. Много лет с юными спортсменами работает мастер спорта России по дзюдо Александр Кирюшин. В начале года педагог прошел профессиональную переподготовку по новому направлению, самообороне без оружия. Уже весной его воспитанники начали принимать участие в межрайонных соревнованиях по самбо. Занимаются и мальчики, и девочки.

Осенью у аромашевских ребят будет возможность показать свои успехи в Тюменской области. 18 октября в селе пройдет турнир по самбо, посвященный героям специальной военной операции. Об этом договорились Андрей Артюхов и Игорь Власов.

"Для развития самбо и проведения соревнований у нас есть очень хорошие база и тренер. Но самое главное, все направлено на поддержку наших ребятишек. У юных аромашевцев есть возможности получать важные навыки, заниматься спортом и добиваться результатов", – подчеркнул глава района.

Напомним, что в июле 2022 года "Единая Россия" дала старт проекту "Zа Самбо", цель которого – развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. Координатором партпроекта в Тюменской области стал заместитель губернатора Алексей Райдер. На 2023 год запланировано открытие залов самбо в 20 школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска и еще в 25 школах муниципальных районов. В результате этим видом спорта начнут заниматься еще около двух тыс. юных спортсменов. Кроме того, пять новых школ региона будут сданы уже с залами для самбо, а с детьми с первых дней учебы будут работать профессиональные тренеры. Также среди приоритетных задач партпроекта в регионе – поднять квалификацию тренеров, организовать дополнительное обучение учителей физкультуры, проводить соревнования для спортсменов, мастер-классы и открытые тренировки для всех желающих.