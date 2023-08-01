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На украденные у приятеля деньги тюменец пригласил девушку в кафе

Происшествия, 16:10 16 августа 2023

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Пропажу из шкатулки 7 тыс. рублей обнаружил тюменец 2000 года рождения после того, как в его доме гостила компания знакомых. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщает УМВД по Тюменской области.

Оперативники опросили возможных свидетелей и узнали, что один из гостей заходил в комнату, где стояла шкатулка с деньгами. Подозреваемый 1999 года рождения был доставлен в полицию.

Задержанный признался, что действительно взял деньги из шкатулки. Чуть позже он пригласил свою девушку в кафе, где и потратил украденные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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# кража , уголовное дело

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