На украденные у приятеля деньги тюменец пригласил девушку в кафе

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Пропажу из шкатулки 7 тыс. рублей обнаружил тюменец 2000 года рождения после того, как в его доме гостила компания знакомых. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщает УМВД по Тюменской области.

Оперативники опросили возможных свидетелей и узнали, что один из гостей заходил в комнату, где стояла шкатулка с деньгами. Подозреваемый 1999 года рождения был доставлен в полицию.

Задержанный признался, что действительно взял деньги из шкатулки. Чуть позже он пригласил свою девушку в кафе, где и потратил украденные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.