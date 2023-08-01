ВТБ предоставит Тобольскому гормолзаводу 50 млн рублей на увеличение объемов закупки сырья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ВТБ открыл предприятию кредитную линию в сумме 50 млн рублей на пополнение оборотных средств сроком на 12 месяцев, сообщает пресс-служба банка.

Финансирование осуществляется с господдержкой по "Программе 1528" Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Тобольский гормолзавод планирует направить средства на увеличение объемов закупки сырья и выпуска продукции, масштабирование сбыта за счёт сотрудничества с крупными компаниями-ритейлерами.

Предприятие имеет 50-летнюю историю, обеспечивает занятость 145 специалистов. Завод в Тобольске выпускает более 40 видов продукции из натурального местного сырья, в том числе масло и мягкий сыр. Ежедневно в цехах перерабатывают 30 т молока. С финансовой поддержкой объемы производства будут увеличены на 10%.