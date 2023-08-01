Автоиспекторы задержали пьяную тюменку по дороге в аэропорт

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяную 36-летнюю женщину за рулем автомобиля Renault Kaptur задержали инспекторы ДПС на 296 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень утром 17 августа. Показания алкотестера составили 0,38 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Женщина пояснила, что ехала в аэропорт провожать сына, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Автоинспекторы отстранили водителя от управления транспортом. На водителя составлен административный материал по ст.12.8 ч. 1 КоАП РФ, машина перемещена на спецстоянку.