20 команд из районов Тюменской области посоревнуются в забеге "Голышмановский характер"

| Фото: ТГ-канал Голышманово: телевидение и радио | Фото: ТГ-канал Голышманово: телевидение и радио

20 команд из районов Тюменской области посоревнуются в забеге "Голышмановский характер" в д. Большие Чирки 26 августа. Они преодолеют дистанцию в 1,5 км и преодолеют 28 испытаний, сообщают организаторы спортивного мероприятия.

"В прошлом году на пути было 25 препятствий, в этом году испытания физические мы решили разбавить интеллектуальными. На одном из этапов, участникам предстоит собрать головоломку-тетрис. Добавили грязевую ванну и "Резиновую гусеницу". Зачёт на дистанции будет вестись отдельно среди мужских и женских команд, которых пока заявилось поровну" - рассказал руководитель Среднечирковской сельской администрации Юрий Пуртов.

Забег стартует в 11 часов. Заявки на регистрацию принимаются на электронную почту natalya.purtova.78@mail.ru или по телефону 8-982-913-09-51.