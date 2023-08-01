В д. Пономарева Тюменской области к новому газопроводу подключили первый дом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый дом подключили к новому газопроводу в д. Пономарева Заводоуковского округа. Протяженность газопровода превышает 1,5 км, кроме того, здесь построили 4 км уличных газовых сетей и 106 подводов к домам.

"Для любого сельского жителя приход газа в дом - это улучшение качества жизни. Это принципиальная вещь, потому что газ выигрывает ценовую конкуренцию с другими видами топлива и он по карману любому потребителю. Приход сетевого газа в село это ещё и повышение его инвестиционной привлекательности. Можно открывать производства. Газопроводы строятся в населенные пункты, если их предельная загрузка такая же, как в среднем по газотранспортной системе. Иными словами, новый газопровод не приводит к увеличению тарифа на транспортировку. Газ остаётся в ценовой доступности. В текущем году будет построено 270 километров газовых сетей", -

рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на церемонии запуска газопровода.

Три объекта для газификации четырех населенных пунктов будут построены в Заводоуковском округе в 2024 году.

"Проектно-изыскательские работы закончены. Потенциально там около 1700 абонентов. Чем важны эти населенные пункты: центральная усадьба находится в 40 километрах от Заводоуковска, где все объекты социального назначения. Это школа, детский сад, Дворец культуры, почта и котельная на твердом топливе. Придет газ, и много проблем решится", - подчеркнула глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Более 60 тысяч рублей в зиму на дрова тратили ежегодно супруги Анатолий Сергеевич и Валентина Васильевна Потаповы. Они первые из д. Пономарева оборудовали в доме газовое оборудование. Уже сегодня опробовали, как это жить с газом в доме.

"Это классно! Мы сразу согласились провести газ. Дрова заготавливать стало дорого. Уходило пять машин за зиму. Уже подключили газовую плиту, потом и отопление", - поделились супруги.

Потаповы воспользовались программой газификации по региональной мере господдержки - Валентина Васильевна является ветераном труда. Им бесплатно установили оборудование. Такая возможность есть у 46 льготных категорий жителей Тюменской области. Размер господдержки - до 130 тыс. рублей. Более того, компания "Газпром межрегионгаз Север" запустила две программы, по которым предоставляется рассрочка на оборудование или кредит.

"Вся газификация в регионе идёт по программе, утвержденной губернатором Тюменской области. По догазификации у нас сегодня принято 14 тысяч заявок на подключение к газу. 12 тысяч подводов уже выведено. Это дополнительно к тем населенным пунктам, где газ уже есть. Догазификация осуществляется бессрочно, пока в каждом доме не появится газ. Для этого у нас существует комплексный договор. Мы подводим газ на только к территории, но и можем выполнить работы по газификации самого жилого помещения. Мы готовы предоставить своих мастеров, рассрочку на три месяца на покупку оборудования. Плюс с Россельхозбанком мы заключили соглашение о кредитовании наших клиентов по 3,2 процента на пять лет", - уточнил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Отметим, уровень газификации в Тюменской области составляет 97,3 %. Это один из самых высоких показателей в стране. По тюменской модели, когда газификация осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства между правительством региона и компанией "Газпром межрегионгаз Север", работают и другие регионы страны.

Оксана Корнеенкова