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На Промышленно-энергетическом форуме TNF увеличили число экспертных площадок

Экономика, 11:04 24 августа 2023

oilgasforum.ru/

Для участников Промышленно-энергетического форума TNF увеличили число экспертных площадок с 60 до 80. Кроме того, к привычным трем дням добавили еще один.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Форум прирастет еще одним днем. Это то, что наши заказчики считают важным для себя, - каждый год пополнять те направления, сессии, которые проходят в рамках форума. Хорошим показателем является и то, что если в прошлом году было 60 экспертных площадок для заказчиков, подрядчиков, сервисных компаний, в этом году их будет на 20 больше", - рассказал Пантелеев.

Основные дни работы форума пройдут с 19 по 21 сентября. Начальный день – 18 сентября - молодежный трек Промышленно-энергетического форума TNF 2023. Он предназначен для тех, кто хочет максимально эффективно войти в рабочий ритм и познакомиться с площадкой заранее.

В этот же день состоится торжественное открытие форума. Будет работать лекторий Нефтегазового кластера, в рамках которого космонавт, Герой РФ Александр Мисуркин прочтет лекцию "Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности".

Гостей ожидает парад молодых сотрудников ТЭК на главной улице города и автограф-сессия писателя Александра Цыпкина.

"Желаем каждому, кто приедет на ТНФ, уехать с решенными вопросами, с новыми качественными знаниями и, конечно, с новыми партнерами", - сказал замгубернатора Тюменской области, секретарь организационного совета TNF.

Подробней познакомиться с программой форума можно по ссылке.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , ТНФ

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