  • 24 августа 202324.08.2023четверг
  • USD94,4421
    EUR102,2452
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Более 500 тысяч мальков осетра выпустят в реки Уватского района в 2023 году

Экономика, 16:13 24 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. мальков осетра выпустят в реки Уватского района в 2023 г. В августе дикую популяцию вида пополнили 7 тыс. единиц молоди средним весом 15 г, сообщил глава района Вячеслав Елизаров в своем ТГ-канале.

"Рыб вырастили в уватском Центре аквакультуры из материала собственного ремонтно-маточного стада. Сначала проводили сбор икры, оплодотворение и инкубацию, затем молодь подкармливали и выращивали до нужных размеров в специальных емкостях с проточной водой из Иртыша", - уточнил глава Уватского района.

Весь объем молодняка для зарыбления в 2023 году выращен различными рыбоводными организациями, в том числе района, Тюменской области и соседних регионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# зарыбление , осетр , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:46 24.08.2023Из Тюменской области отправили более 317 тысяч кубов лесопродукции в 13 стран
16:13 24.08.2023Более 500 тысяч мальков осетра выпустят в реки Уватского района в 2023 году
15:07 24.08.2023В Тюменской области на 41,1 % увеличилось число регистраций договоров долевого участия
12:54 24.08.2023Тюменцам рассказали об условиях оформления полностью цифровой ипотеки