Более 500 тысяч мальков осетра выпустят в реки Уватского района в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. мальков осетра выпустят в реки Уватского района в 2023 г. В августе дикую популяцию вида пополнили 7 тыс. единиц молоди средним весом 15 г, сообщил глава района Вячеслав Елизаров в своем ТГ-канале.

"Рыб вырастили в уватском Центре аквакультуры из материала собственного ремонтно-маточного стада. Сначала проводили сбор икры, оплодотворение и инкубацию, затем молодь подкармливали и выращивали до нужных размеров в специальных емкостях с проточной водой из Иртыша", - уточнил глава Уватского района.

Весь объем молодняка для зарыбления в 2023 году выращен различными рыбоводными организациями, в том числе района, Тюменской области и соседних регионов.