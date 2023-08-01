Из Тюменской области отправили более 317 тысяч кубов лесопродукции в 13 стран

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

317 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали предприятия Тюменской области в 13 стран с начала 2023 г. Это на 6 % больше, чем в прошлом году. Самые значимые объемы приходятся на поставки деловой древесины – 68 тыс. куб. м и пиломатериалов – 17 тыс. куб. м, сообщает управление Россельхознадзора по Тюмеснкой области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В числе основных импортеров Узбекистан – 35 %, Китай — 33 %, Казахстан — 22 %. В Азербайджан, Туркменистан, Кыргызстан, Египет, Таджикистан, Афганистан, Абхазия, Грузия, Турецкая Республика, Вьетнам и ряд других стран отправлено 10 % от всего объема экспорта лесоматериалов.

На партии оформлено 7 тыс. 337 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соблюдение требований стран-импортеров и карантинную безопасность продукции. Это на 8,5 % больше, чем в 2022 году.