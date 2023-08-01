Почти 20 тысяч туристов посетили Уват с начала года

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Почти 20 тысяч туристов посетили Уват с начала 2023 г. Это в том числе, путешествующие по круизному маршруту по рекам Западной Сибири "От тайги до полярного круга", сообщает администрация Уватского района.

"У маршрута несколько остановок, включая Тобольск, Ханты-Мансийск и Салехард, одна из них в Увате. Судя по тому, сколько хороших слов путешественники оставляют в книге отзывов в нашем краеведческом музее, люди находят здесь для себя много интересного. Сильное впечатление производят залы "Золотой бабы" и "Ледниковый период", виды речных просторов с Кошелевской горы", - рассказал глава района Вячеслав Елизаров.

Большую группу представляют и авто путешественники из центральной России и автономных округов. Одни предпочитают комфортный отдых перед поездкой, другие хотят окунуться в мир огромной необжитой тайги с уникальными уголками заповедных лесов. Для первых, и для вторых в районе созданы все условия, заверил глава.

А 9 сентября в Увате начнётся VIII фестиваль парковой скульптуры "Чудотворцы" на тему "История в мифах и фактах". Накануне 100-летия Уватского района мастера создадут деревянные скульптуры для 12 сельских поселений. Эскизы скульптур нарисовали художники местной Детской школы искусств, основываясь на исторических особенностях каждого сельского поселения. Над скульптурами неделю будут работать 18 мастеров из Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Мышкина, Ульяновска и других регионов.