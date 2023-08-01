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Пьяный тюменец сел за руль и поехал домой после ссоры с приятелями на охоте

Происшествия, 16:47 28 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

0,86 мг "надышал" в алкотестер 37-летний тюменец. Севшего пьяным за руль Daewoo Matiz мужчину сотрудники спецвзвода полка ДПС остановили в Омутинском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторам водитель рассказал, что был на охоте. Там повздорил с приятелями, собрался и поехал домой в Тюмень. На нарушителя был оформлен административный материал по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ.

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# пьяная езда

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