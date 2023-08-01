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Сбер поддержал строительство завода по производству сублимированных продуктов в Тюмени

Экономика, 19:00 29 августа 2023

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Завод "Green Life" по производству сублимированных продуктов в Тюмени открыли при финансовой поддержке Сбера. Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило группе компаний "Green House" инвестиционный кредит в размере 100 млн рублей.

Новое производство сублимированных ягод и дикоросов из Сибири различных фракций располагается на территории индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе. На заводе создано 40 рабочих мест, мощность – 10 тонн готовой продукции в месяц, что соответствует 100 тоннам сырья.

"Группа компаний "Green House" развивает свой бизнес со Сбером на протяжении многих лет. Для возведения завода "Green Life" мы подобрали оптимальную для клиента схему финансирования, в том числе с использованием государственных программ поддержки предпринимателей. Мы очень рады быть причастными к такому знаковому событию, как запуск нового предприятия. Уверен, что собственное современное производство поможет компании стать лидером пищевых инноваций в стране", - подчеркнул заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

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# инвестиции , Сбербанк

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