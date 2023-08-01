На выезде из села Лугового на Ирбитском тракте установили светофор

| Фото: глава Кулаковского муниципального образования Александр Чалышев | Фото: глава Кулаковского муниципального образования Александр Чалышев

Светофор вызывного действия установили на выезде из с. Луговое Тюменского района на Ирбитском тракте. Также здесь обустроили посадочные площадки, автопавильоны с тротуарами и поставили пять опор освещения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В 2022 году в селе на ул. Центральной было уложено три километра дорожного покрытия. Интенсивность движения на данном участке значительно возросла, что потребовало принять дополнительные меры безопасности пешеходов и водителей.

Глава Кулаковского муниципального образования Александр Чалышев отметил, что запустить объект удалось до начала учебного года.

"Совместно с управлением автомобильных дорог проводим работу по включению двух ранее построенных остановок общественного транспорта на данном участке в схему движения межмуниципальных маршрутов номер 126, 126р и 326 по направлению из Тюмени и в Тюмень", - отметил Александр Чалышев.

Глава отметил слаженную работу специалистов УАД и "Россети Тюмень".