Агропредприятия Тюменской области не смогут отправлять на экспорт рапс
Экономика, 13:42 31 августа 2023
| Фото: департамент АПК Тюменской области
Временный запрет на вывоз семян рапса из России введен 1 сентября. Ограничение приято правительством РФ для обеспечения продовольственной безопасности, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
Запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые в страны Евразийского экономического союза, а также в рамках международной гуманитарной помощи.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.