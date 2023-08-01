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Агропредприятия Тюменской области не смогут отправлять на экспорт рапс

Экономика, 13:42 31 августа 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Временный запрет на вывоз семян рапса из России введен 1 сентября. Ограничение приято правительством РФ для обеспечения продовольственной безопасности, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые в страны Евразийского экономического союза, а также в рамках международной гуманитарной помощи.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

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# мораторий , рапс , экспорт

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