Агропредприятия Тюменской области не смогут отправлять на экспорт рапс

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Временный запрет на вывоз семян рапса из России введен 1 сентября. Ограничение приято правительством РФ для обеспечения продовольственной безопасности, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые в страны Евразийского экономического союза, а также в рамках международной гуманитарной помощи.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.