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Жителя Тобольска обвиняют в убийстве приятеля

Происшествия, 15:32 31 августа 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

22-летнему тоболяку грозит лишение свободы на срок до 15 лет за убийство приятеля. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Убийство", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 27 августа 2023 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своим 41-летним знакомым в доме по ул. Банный Лог в Тобольске. Затем между мужчинами произошла ссора. Гость оскорбил мать обвиняемого. Тогда молодой человек взял со стола нож и нанес собутыльнику множественные удары по телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время жителю Тобольска предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

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