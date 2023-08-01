Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту турпотока летом 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-10 регионов по приросту туристического потока летом 2023 года вошла Тюменская область. Это данные Российского союза туриндустрии. Положительная тенденция прослеживается по всему году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Тelegram-канале.

"За прошедшие восемь месяцев к нам приехали два миллиона человек. Это на десять процентов больше, чем за тот же период в 2022. Понятно, что поездок стало больше, в том числе, и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим - она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов", - подчеркнул глава региона.

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, серьезный рост турпотока отмечен в Тобольске - 30 % за восемь месяцев года увеличение составило 30 процентов. А пассажиропоток в аэропорту Ремезов вырос на 22 % за первое полугодие по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аэропорт обслужил почти 22 тыс. пассажиров.

Александр Моор отметил, что с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. Как в больших городах, так и маленьких населенных пунктах региона.

Так, в 2023 году в с. Маранка Ярковского района открылся музей-усадьба "Дом колхозника". Его гости могут познакомиться с домом потомков председателя колхоза с аутентичным интерьером 1950-х годов. "Дом — изба-пятистенок с двумя комнатами, одна выполняет роль кухни, вторая — горница, есть чердак и подполье, надворные постройки. Постройки еще более старые, чем дом, поскольку их перевозили из другой деревни. Сердце дома — русская печь, в которой можно печь шаньги, хлеб, делать топленое молоко. Есть и печь-голландка", — рассказала хозяйка музея Оксана Климерова.