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Компания "Руском" инвестировала в жилищное строительство Тюменской области более 600 млн рублей

Губернатор, 17:12 31 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "Руском" в 2019 году открыла в Юргинском районе и Голышмановском округе племенной репродуктор по производству инкубационного куриного яйца и бройлеров. Более 600 млн рублей инвестировано в жилищное строительство.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки на предприятие в Юргинском районе 31 августа.

22 квартиры построены для сотрудников в Юргинском районе, 84 квартиры - в Голышманово, заложен дом на 107 квартир.

"Это осознанная политика собственников, и это вызов времени сегодня, поскольку все предприятия в сфере сельского хозяйства конкурируют за кадры, нужно создавать все необходимые условия. Для молодых специалистов предусмотрены подъёмные до 300 тысяч рублей. Сотрудникам постоянно повышают зарплаты. Есть соцпакет в виде продукции, которую выпускают на предприятии", - отметил Александр Моор.

Племенной репродуктор ООО "Руском" имеет в регионе шесть площадок родительского стада и три для ремонтного молодняка. Производственная мощность составляет 37 млн яиц в год только в Юргинском районе.

Комбикормовый завод мощностью 120 тыс. тонн в год с элеватором хранения на 75 тыс. тонн находится в Голышманово. Работает цех убоя бройлеров и переработки отходов убоя мощностью 9 тыс. голов в час.

По словам председателя совета директоров группы компаний "РУСКОМ" Темури Латария, объем вложений превысил 8,5 млрд рублей.

Александр Моор вместе с Темури Латарией оценил первый урожай зерна ООО "Земля", которое поставляет сырье для комбикормового цеха.

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Анжела Лебедева

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# Александр Моор , компания РУСКОМ , Юргинский район

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