  • 5 сентября 20235.09.2023вторник
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменским физкультурникам предлагают поучаствовать в проекте "Спорт на селе"

Спорт, 09:28 05 сентября 2023

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Физкультурно-спортивные организации, которые развивают спорт в сельских местностях, могут поучаствовать во Всероссийском проекте "Спорт на селе". Подать заявку необходимо до 15 сентября, сообщают организаторы.

К участию приглашаются физкультурно-спортивные организации, являющиеся НКО с образованием юридического лица или без юридической регистрации путем объединения физических лиц.

После рассмотрения всех поступивших заявок и подведения итоговых результатов эксперты определят лучшие организации. Их наградят комплектом спортивного инвентаря, вручат сувенирную и полиграфическую продукцию от Российского союза сельской молодёжи для реализации бесплатных спортивно-массовых мероприятий в селах.

Конкурс проходит в третий раз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурс , села , физкультура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:28 05.09.2023Тюменским физкультурникам предлагают поучаствовать в проекте "Спорт на селе"
20:08 04.09.2023Захватывающие поединки обещают зрителям чемпионата по ММА в Тюмени
18:40 04.09.2023Паралимпийцы Тюменской области завоевали награды Летних игр в Санкт-Петербурге
19:39 03.09.2023ФК "Тюмень" проведет в сентябре четыре матча