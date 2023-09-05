Тюменским физкультурникам предлагают поучаствовать в проекте "Спорт на селе"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Физкультурно-спортивные организации, которые развивают спорт в сельских местностях, могут поучаствовать во Всероссийском проекте "Спорт на селе". Подать заявку необходимо до 15 сентября, сообщают организаторы.

К участию приглашаются физкультурно-спортивные организации, являющиеся НКО с образованием юридического лица или без юридической регистрации путем объединения физических лиц.

После рассмотрения всех поступивших заявок и подведения итоговых результатов эксперты определят лучшие организации. Их наградят комплектом спортивного инвентаря, вручат сувенирную и полиграфическую продукцию от Российского союза сельской молодёжи для реализации бесплатных спортивно-массовых мероприятий в селах.

Конкурс проходит в третий раз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.