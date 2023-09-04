На Северо-Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале обустроят пять новых скважин

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На Ямале для добычи газа и конденсата на Северо-Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, открытом в 1966 году, обустроят пять новых скважин. Газовые скважины оснастят средствами автоматизации, обеспечивающими контроль температуры, давления и расхода газа, загазованности на площадке и регулирования давления, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России, одобрившей проектную документацию.

"Объекты добычи Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения будут комплексно автоматизированы. Это позволит вести технологический процесс в дистанционном режиме без постоянного пребывания обслуживающего персонала на площадке", – рассказал главный эксперт проекта Алексей Тренин.

Проектной документацией также предусмотрено строительство воздушных линий электропередач 675 и 2303 м, двух промысловых трубопроводов протяженностью 183 и 48 м для транспортировки продукции в систему сбора и далее до объектов подготовки.

На площадках кустов скважин разместят места для задавочного агрегата, для установки ремонтного агрегата и приемных мостков, модуль обвязки.

Строительные работы, согласно проекту, продлятся два года и будут проведены в девять этапов.