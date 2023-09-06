В Уватском районе автоинспекторы остановили подростка за рулем мотоцикла
Происшествия, 18:20 06 сентября 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
15-летнего подростка, который ехал в школу на мотоцикле, остановили сотрудники Госавтоинспекции в поселке Туртас Уватского района.
Как отметили в ГИБДД Тюменской области, права управления транспортом школьник не имеет, мотоцикл принадлежит его отцу, а ключи находились в свободном доступе. Подростка отстранили от участия в дорожном движении. Информацию о нарушении направили в подразделение по делам несовершеннолетних.
Госавтоинспекция рекомендует родителям в начале учебного года внимательнее относиться к дорожной безопасности своих детей.