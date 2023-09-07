Подростки на мотоцикле столкнулись с автомобилем в селе Уват

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое подростков пострадали в ДТП с участием автомобиля Nissan и мотоцикла на ул. Ленина в с. Уват вечером 6 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель иномарки при повороте не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 17-летний подросток, не имеющий прав.

Мотоциклист и его 15-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение. Обстоятельства аварии выясняются.