Александр Моор: Тюменский район – территория роста

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Тюменский район – территория экономического, социально-демографического роста. В нем успешно развиваются промышленность, АПК, социальная сфера, туризм. В основе успеха лежит созидательный труд людей: земледельцев, строителей, коммунальщиков, учителей, медиков, предпринимателей и общественников.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей Тюменского района со 100-летием со дня образования муниципалитета в ДК "Вернисаж" п. Винзили 8 сентября.

"Своей энергией и упорством вы достигаете результатов, которыми гордится вся область. Это и рекордные урожая и сотни тысяч квадратных метров жиль, победы в творческих конкурсах и на спортивных аренах. Тюменский район смело идет вперед и ставит новые масштабные задачи. Уверен, что с таким потенциалом и трудолюбием вы добьетесь много", - отметил он.

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Почетной грамотой губернатора Тюменской области отмечен директор ООО "Колос" Юрий Нечаев. Благодарности главы региона получили директор Центра физкультурной и спортивной работы "Юность" Екатерина Колпащикова и мастер производственного обучения маляропогрузочного цеха ООО "Конструкция" Андрей Бураков.

Тюменский район – экономически устойчивый и инвестиционно привлекательный. Здесь функционируют три крупных птицефабрики, кирпичный комплекс. Создан большой кластер предприятий строительной индустрии. Продукция поступает в разные регионы страны.

6 тыс. компаний малого и среднего бизнеса ведут свою деятельность в районе. Некоторые из них стали участниками выставки "Экспо-100" у ДК "Вернисаж". Производственный потенциал, новейшие разработки представили ООО "Тюмень прибор", "Стеклотех", ООО "Колос" и другие.

С 2019 года в районе реализуют концессионное соглашение по обеспечению населения питьевой водой. Большинство дорог строят и ремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменском районе.

Здесь также успешно реализуют проекты строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник и ФАПов.

140 тыс. человек проживают на сегодняшний день в 20 муниципальных образованиях района.

По словам губернатора Тюменской области, у руля власти стоит сильная команда, которая достойно проявила себя в период природных пожаров весной 2022 и 2023 годов.

"Основной удар стихии - природные пожары – принял на себя Тюменский район. Благодаря созданной в администрации команде они справились с этим испытанием. Некоторые проявили героизм. С такой командой можно смотреть вперед", - уверен глава региона.

С юбилеем муниципалитета жителей также поздравили полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфутдинов.

Самые яркие моменты жизни района отражены в книге "100 лет. 100 лиц. 100 историй". Ее выпустили специально к памятной дате.

Анжела Лебедева